Подзабытый вирус. Жители Башкирии откровенно рассказали о жизни с ВИЧ и СПИД

– Внутри семьи мы долго эту тему не мусолили, я тоже сдала анализы и диагноза у меня не выявили. Дети есть уже, больше не планировали, мы просто стали предохраняться, больше ничего и не изменилось. Кстати, здоровье Славы тоже долгое время не давало о себе знать. Где-то он слышал о том, что ВИЧ - это выдумка, и отчасти соглашался с этим. Спустя 14 лет после предполагаемого заражения он себя хорошо чувствовал, ни на что не жаловался. В 2013 году начались странности со здоровьем, начался кандидоз во рту, дышать стало тяжело, да и в целом утомляться Слава стал моментально, – рассказала женщина. По словам Светланы, врач сразу отправил её мужа сдавать кровь в СПИД-центр, на иммунный статус (ИС) и вирусную нагрузку (ВН), еще какие-то анализы на инфекции, на флюорографию и другие исследования. – Но нам врач сразу сказал, что, скорее всего, ВИЧ переходит в СПИД. Но и обнадежил, не буду врать. Рассказал, что всем ВИЧ+ государство дает бесплатные лекарства, если успеем, если организм в силах бороться, то Слава мой вернется к прежней жизни, тем более, он всегда был здоровым и крепким, – делится Светлана.