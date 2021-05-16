Плюс 92, минус 3: стало известно о текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии

За те же сутки признаны излечившимися от ковида 105 человек, а также тсало известно еще о трех случаях смерти пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Таким образом официально признанное число умерших от ковида на сегодня достигло 488 человек. Хотя независимый демограф Алексей Ракша в интервью Mkset еще в марте говорил о том. что от ковида в Башкирии, скорее всего, умерли от 8 до 12 тысяч человек. Львиная доля умерших, по его мнению, была причислена к умершим от болезней дыхательных путей.