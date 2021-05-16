Плюс 92, минус 3: стало известно о текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии

Плюс 92, минус 3: стало известно о текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии
Плюс 92, минус 3: стало известно о текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии
Сегодня, 13:46ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Сегодня, 16 мая, оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Башкирии опубликовал свежую сводку о текущей ситуации.

По данным минздрава, за последние сутки стало известно о 92-х новых носителях ковида. Общее число жителей республики, у которых за все время пандемии был выявлен коронавирус, составляет сейчас 36 860.

За те же сутки признаны излечившимися от ковида 105 человек, а также тсало известно еще о трех случаях смерти пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Таким образом официально признанное число умерших от ковида на сегодня достигло 488 человек. Хотя независимый демограф Алексей Ракша в интервью Mkset еще в марте говорил о том. что от ковида в Башкирии, скорее всего, умерли от 8 до 12 тысяч человек. Львиная доля умерших, по его мнению, была причислена к умершим от болезней дыхательных путей.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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