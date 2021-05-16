Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Среди прочей информации в ней есть и сведения о состоянии пациентов, у которых диагностировано это заболевание.
По данным ведомства, в стационарах сегодня находятся 132 носителя вируса, из них 17 пребывают в тяжелом состоянии, а трое подключены к аппаратам ИВЛ.
На амбулаторном лечении находятся 1 718 человек, у которых ковид протекает в легком форме либо вообще без симптомов.
Были выписаны за сутки в связи с выздоровлением 105 человек.
Стало известно еще о трех случаях гибели пациентов, у которых был диагностирован Covid-19. Их общее число достигло, по официальным данным 488 человек, хотя независимые эксперты считают, что их общее количество может составлять от 8 до 12 тысяч человек.