Фотограф из Уфы собирает средства на операцию для ребенка с ДЦП
Сегодня, 13:24ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com

Фотограф из Уфы собирает средства на операцию для ребенка с ДЦП

Екатерина Тимошенко сообщила о том, что для спасения ее сына не хватает совсем немного средств.

Уфимка Екатерина Тимошенко несколько лет назад сотрудничала с нашим изданием Медиакорсеть в качестве фотографа, Ее снимки до сих пор периодически публикуются у нас, подписанные Екатериной Петропавловской. К сожалению, творчество для екатерины ушло на дальний план, а на переднем – забота о сыне Эдике, которому врачи поставили диагноза «детский церебральный паралич».

Эдик начинал понемногу ходить, чем вселил надежду в сердца близких, но не давно он простыл и после этого снова стал ползать на четвереньках. Произошел откат назад.

Кардинально решить проблему может операция на позвоночнике, сделать ее есть надежда в американской клинике. Есть проблемы с визами, есть прочие невзгоды, но самая серьезная из них – недостаток финансов. Беда объединила всю семью и друзей Екатерины. В сборе средств Кате помогали уфимские музыканты из кавер-группы The Times, устраивавшие концерты со сбором средств на лечение Эдика Тимошенко. Семья участвовала в благотворительных мероприятиях.

Отчет о сборе средств и состоянии сына Катя публикует ежедневно в социальных сетях.

На сегодняшний день собрано уже свыше 73% необходимых средств – более 3 млн рублей.

- Я хочу, чтобы закончилась эта агония бесконечной погони за людьми, попытки заинтересовать, упрашивать помочь, получать отказы или просто игнор. Пусть всё это закончится как можно скорее. Я верю в чудеса, что найдётся благотворитель или фонд, который закроет остаток суммы. Пусть это случится в ближайшее время. Мы это сделаем, и мой сын поедет на операцию. А потом он вылечится, и мы задышим полной грудью. Он будет бегать босыми ножками по песку вдоль моря, а его братишка Ваня - пытаться его догнать. Может, они будут драться и бесконечно делить свои игрушки. Но я буду смотреть на это, зная, что всё хорошо. Это важно - знать, что всё хорошо и будет лучше, - такой пост Екатерина недавно опубликовала на своей странице в соцсетях.

Карта Сбербанк привязана к номеру телефона +79899567441 Тимошенко Екатерина.

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