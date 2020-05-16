Недоступная медицина Башкирии: кто позаботится о пациентах без коронавируса

60% российских онкологов, опрошенных в приложении «Справочник врача», рассказали, что пандемия коронавируса повлияла на доступность медицинской помощи и диагностики для людей с онкологическими заболеваниями, сообщает издание «Медуза». 46% опрошенных отметили, что сместились сроки ожидания планового лечения и диагностики. 33% сообщили, что сократилось число плановых госпитализаций. 11% говорят, что плановые госпитализации полностью отменены.

Медиакорсеть решила узнать, как повлияла ситуация с коронавирусом на башкирскую медицину, прежде всего, как она отразилась на тяжелобольных, не имеющих отношения к коронавирусной инфекции.

Счет идет по дням

Дочери Гульназ Саетовой из Нефтекамска скоро будет три годика. Почти год назад родители малышки узнали, что ее организм поражен страшным недугом — спинальной мышечной атрофией (СМА). Девочка в это время только научилась ходить. В скором времени она начала часто падать, а потом и вовсе перестала ходить. Так Гульназ и ее муж узнали о болезни дочери.

— В Москве нам назначили в качестве лекарства дорогой иностранный препарат Спинраза, — рассказывает она.

Препарат, действительно, дорогой. Одна инъекция стоит 8 млн рублей, за год лечения ребенку необходимо около шести таких инъекций. Учитывая, что дети, страдающие от СМА, входят в категорию детей-инвалидов, государство должно обеспечивать их лекарством бесплатно. Однако Спинраза получила регистрацию в России лишь летом прошлого года, поэтому возникли сложности с порядком финансирования закупок. Семье Саетовых пришлось несколько месяцев подряд обивать пороги различных инстанций, депутатов, добиваясь решения этого вопроса. Лишь в марте этого года, когда в Нефтекамск приехал глава республики Радий Хабиров, ситуация немного прояснилась. Руководитель региона пообещал взять ее под личный контроль.

— Спустя несколько недель на сайте госзакупок появилась информация о приобретении лекарства. Мы очень обрадовались, надеялись, что это для нас. Однако ошиблись. На наш запрос Минздрав РБ не дал внятного ответа, но заверил, что Спинразу мы получим. В итоге, закупка должна состояться 18 мая, нам пообещали, что к середине июня препарат мы получим, — говорит Гульназ.

СМА страшна тем, что прогрессирует очень стремительно. Обычно дети с таким диагнозом живут недолго, и если выживают — вынуждены двигаться в инвалидной коляске. Однако Спинраза дала надежду многим родителям.

— Препарат останавливает дальнейшее прогрессирование заболевания. Чем раньше его применить, тем больше шансы ребенка на поправку. Мы ждем свое лекарство, считая каждый день, потому что нашей девочке становится труднее с каждым часом, — рассказывает Гульназ.

Всего в Башкирии детей с таким диагнозом — двое. Вторая девочка живет под Уфой, в поселке Жилино. Русалина Сибирских в отчаянии: страшный диагноз ее дочери поставили еще два года назад.

Если закупка в мае состоится, для дочери Гульназ Саетовой — это было подтверждено письмом из ведомства, то логично думать, что мартовская закупка лекарства была предназначена для ребенка Сибирских. Однако лекарства все еще нет.

— Минздрав Башкирии не уведомляет, не отвечает, когда поступят лекарства. Местные врачи тоже ничего не знают, — говорит она.

Спинразу должны привезти из Италии. Мамы малышек связывают затянутость процедуры закупок и доставок с пандемией коронавируса.

Отложенные приемы препаратов, операции и одна счастливая история

Некоторые ощутимые потери из-за пандемии понесли и благотворительные фонды республики. О том, что большинство из них были вынуждены приостановить свои проекты и мероприятия, мы уже сообщали.

— К счастью, губительного действия коронавируса на наших подопечных не было, — рассказывает президент БФ «Изгелек» Зарина Гайсина. — Трудности возникают с такими пациентами, как Катя Шакирова, которой необходимо прокапать препарат от рассеянного склероза, но это пока невозможно сделать из-за закрытия Республиканской клинической больницы и ГКБ № 21 Уфы на карантин. В других местах такую помощь не оказывают. К счастью, врачи пошли ей навстречу: на следующей неделе она пойдет на прием к терапевту, сдаст все анализы, и если дадут допуск к применению препарата, то капельницу поставят в другой больнице.

Еще один подопечный фонда «Изгелек» из-за пандемии оказался в швейцарской Лозанне. В действительности, тут коронавирус сыграл в пользу двухлетнего Таира, которому грозило удаление глаза из-за рака сетчатки. 31 марта, уже при закрытых границах, семье Кулгуниных чудом удалось попасть в Лозанну — им помогло российское посольство в Швейцарии.

— Теперь Таир и его мама на некоторое время не смогут вернуться в Россию. Но это мальчику только на пользу. При его диагнозе в России глаз удаляют, а в Швейцарии, как выяснилось, есть возможность вылечить рак с сохранением органа зрения, — рассказывает Зарина Гайсина.

А вот трехлетнему Тимуру Давлетшину повезло меньше. Дело в том, что ему на днях в Санкт-Петербурге должны были провести первую из 12-и дорогостоящих операций по удалению гигантского пигмента на спине. Однако больница в северной столице оказалась закрыта на карантин из-за COVID-19, и операцию отложили на лето.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

«Волосы встают дыбом»

Пожалуй, самой печальной во всей этой истории с карантинами в больницах из-за угрозы заражения короновирусом стала смерть 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака. У молодого человека обнаружили опухоль мозга. Из-за карантина в Республиканской клинической больнице им. Куватова ему не смогли своевременно сделать операцию. Родственники считают, что молодой человек скончался именно по этой причине. Хотя в Минздраве Башкирии этот факт отрицают.

— Все обвинения в наш адрес беспочвенны, понимаю, что вы ссылаетесь на мнения родственников. Мы все не готовы уходить так рано. Заболевание у него действительно было тяжелое и смертельное. Что касается доступности медицинской помощи — сейчас мы восстанавливаем все ограничения, которые были, поликлиники вновь становятся открытыми, будут работать, разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. И напомню, куда класть больного, решает лечащий врач, — прокомментировала заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Тем не менее накануне в Башкирии официально признали: многие жители республики жалуются, что им не оказывается своевременная медицинская помощь из-за ограничений, связанных с угрозой коронавируса. По словам главы региона Радия Хабирова, медучреждения должны работать в полном объеме, оказывая помощь всем, в том числе нековидным больным. Для решения проблемы создадут специальный чат, в который будет включен и сам Хабиров.

— Мне несколько примеров уже сбросили, я посмотрел — там волосы дыбом встают, когда просто не продумывают эту историю. Мы не должны допустить, чтобы люди страдали из-за того, что много энергии отдаем коронавирусу. Я за этим буду очень серьезно смотреть, — пообещал руководитель республики. Возможно, этот чат поможет тяжелобольным, но как он улучшит в целом доступность медицины — пока неизвестно.

КОММЕНТАРИИ

Александр Саверский, президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»:

— Действительно, в период пандемии медицина в России стала менее доступна. Во многом благодаря необдуманным решениям сотрудников Роспотребнадзора.

Большое количество специализированных больниц в стране были закрыты на карантин, при этом не были продуманы иные пути оказания помощи тем, кто остался вне больниц. В Краснодарском крае, к примеру, закрыли больницу, где можно было получить гемодиализ. А что делать инвалидам, никто не ответил.

Минздравы во многих регионах получили постановления, согласно которым больницы в период пандемии оказывают только экстренную помощь. Рост смертности в Москве за апрель я связываю с этим постановлением. Помимо смертей от коронавируса, в целом повысилась смертность среди населения.

Последствия необдуманных решений Роспотребнадзора мы в будущем еще увидим: по моим ощущениям, в стране за это время выросло количество «сердечников», эндокринных больных и диабетиков, потому что они не получили помощь вовремя. К нам также обращались беременные женщины, которым отказывали в плановых осмотрах, люди с серьезными травмами, которым перенесли операции на несколько месяцев.

Согласно нашим данным, в марте на 40% увеличилось число людей, обратившихся за помощью к психологам. При этом никто не учитывает, какую сильную нагрузку сейчас испытывает психика детей, и некому это зафиксировать.

Не так давно я обратился в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела против Роспотребнадзора. Предлагаю также поступать пациентам, которые не получили своевременную медицинскую помощь, родственникам людей, чьи близкие погибли из-за введенных в больницах карантинов.