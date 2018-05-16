Жену экс-президента США Билла Клинтона назвали позором страны
Сегодня, 18:03Общество
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По мнению бывшего вице-губернатора штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи, бывший претендент в президенты США и супруга бывшего хозяина Белого дома Хиллари Клинтон позорит как себя, так и страну.
Маккоуи не нравится поведение коллеги. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».
Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк уверена, что Хиллари Клинтон винит в собственном поражении на президентских выборах всех подряд. Громкие заявления, политик делала во время путешествия по миру, перечисляя людям причины своего поражения.
Так Клинтон возлагала вину в своей неудаче на экс-директора ФБР Джеймса Коми, главу России Владимира Путина, своего оппонента по праймериз Берни Сандерса, а также Барака Обаму.
В написанной Клинтон книге содержится признание того, что миллионы жителей США ее просто не любят. Только это и является истинной причиной поражения Клинтон на выборах президента страны, убеждена Маккоуи.
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