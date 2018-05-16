Жену экс-президента США Билла Клинтона назвали позором страны

Маккоуи не нравится поведение коллеги. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».

Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк уверена, что Хиллари Клинтон винит в собственном поражении на президентских выборах всех подряд. Громкие заявления, политик делала во время путешествия по миру, перечисляя людям причины своего поражения.

Так Клинтон возлагала вину в своей неудаче на экс-директора ФБР Джеймса Коми, главу России Владимира Путина, своего оппонента по праймериз Берни Сандерса, а также Барака Обаму.