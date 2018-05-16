Вирус «Сталин» атакует компьютеры пользователей
Специалисты по кибербезопасности MalwareHunterTeam выявили новый компьютерный вирус-блокировщик, который при своей атаке использует портрет Сталина.
Вредоносная программа под названием StalinLocker или StalinScreamer стирает информацию, хранящуюся на компьютерах. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».
Вирус Сталин уникален тем, что он создает свой механизм автозапуска, пытаясь остановить всю остальную работу компьютера. Опасная программа останавливает функционирование проводника.
Попадая в компьютер StalinLocker отображает на мониторе портрет Иосифа Сталина и включает гимн Советского Союза. Вирус дает пользователю 10 минут на ввод кода деблокировки. Далее программа уничтожает все хранящиеся на ПК файлы.
При каждом повторном запуске компьютера StalinLocker уменьшает время на ввод кода ровно в три раза. Если введенный код оказывается неверным вирус удаляет свой механизм автозапуска и прекращает работу.
Программисты уже научились бороться с StalinLocker. Они даже разгадали код деблокировки, который представляет собой разницу между текущей датой и датой возникновения Советского Союза. Эксперты утверждают, что большинство антивирусов могут вовремя распознать StalinLocker.