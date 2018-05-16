В Гренландии обнаружены следы жизнедеятельности древних цивилизаций

Металл мог попасть в лед в период с 1 100 года до нашей эры до 800 года нашей эры. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».

Лед с остатками свинца был обнаружен на севере Гренландии. Его изучали специалисты из Оксфордского университета, Норвежского института исследований воздуха и Копенгагенского университета.

Временные промежутки, в которые частицы металла вмерзли в лед, соответствуют расцвету и гибели Римской империи и Древней Греции. Ученые полагают, что отложения свинца в лед связаны с разработками европейских месторождений свинцово-серебряных руд. Добытые драгоценные металлы использовались римлянами для чеканки монет.

Частицы свинца в Гренландию попали по воздуху. Через воды Атлантического океана их перенесли ветра. В ледники свинец попал, осев вместе с пылью и дождем.

По словам ученого Джо Макконнелла, исследование образцов из Гренландии дает возможность найти связь между уровнями металла во льду и расцветом экономик древних империй. Количество частичек свинца на разной глубине соответствует времени войн, распространения болезней, бунтов, восстаний и освоения новых земель.