В Германии мужчину поссорившегося с попугаем заподозрили в домашнем насилии
Сегодня, 18:00Общество
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В один из дней житель немецкого города Леррах услышал крики из соседней квартиры. Подумав, что за стеной разгорается семейный конфликт немец вызвал полицию.
Прибывшие на вызов полицейские вошли в жилье, из которого доносился шум, и увидели там 22-летнего молодого человека и птицу. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».
Как выяснилось, парню не понравилось поведение попугая его подруги. Молодой человек стал ругать птицу, а та принялась на него громко кричать.
Стражи закона опросили заявителя. Тот сообщил, что на протяжении долго времени из соседней квартиры доносились громкие крики и ругань. Мужчина решил, что за стеной ссорятся соседи.
Состава преступления ни в действия молодого человека, ни попугая полицейские не нашли. Разобравшись в чем дело сотрудники правоохранительных органов уехали.
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