В Германии мужчину поссорившегося с попугаем заподозрили в домашнем насилии

Прибывшие на вызов полицейские вошли в жилье, из которого доносился шум, и увидели там 22-летнего молодого человека и птицу. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».

Как выяснилось, парню не понравилось поведение попугая его подруги. Молодой человек стал ругать птицу, а та принялась на него громко кричать.

Стражи закона опросили заявителя. Тот сообщил, что на протяжении долго времени из соседней квартиры доносились громкие крики и ругань. Мужчина решил, что за стеной ссорятся соседи.