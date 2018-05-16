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В Башкирии родители смогут задать вопросы по питанию в школах и детсадах
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В Башкирии родители смогут задать вопросы по питанию в школах и детсадах

Сегодня, 12:46ОбществоРазиф АбдуллинФото: pxhere.com
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