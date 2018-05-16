В Башкирии родители смогут задать вопросы по питанию в школах и детсадах

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан с 18 по 25 мая проведет горячую линию и будет консультировать граждан по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, сообщили в ведомстве. Телефон «горячей линии» - 8 800 700 90 30.

«Горячая линия» будет работать по будням с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.45 часов.

Также с 18 по 25 мая с 13.00 до 16.00 часов можно будет получить консультацию по этой же теме в общественной приемной управления Роспотребнадзора (Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, каб. №104).

Консультацию также можно получить и телефону консультационного центра по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»: 8 (347) 287 85 18 с 09.30 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 часов.

Родители могут внести свои предложения и пожелания по качеству детского питания, которые будут учтены к новому учебному году, сообщили в Роспотребнадзоре.