Керченскую переправу соединят со строящейся автотрассой «Таврида»

Для этого Керченская переправа будет соединена с трассой «Таврида», которую начали строить в прошлом году. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».

Прокладка трассы «Таврида» будет завершена через три года. Сейчас шоссе готово на 30%. Автотрасса протянется через такие города как Керчь, Феодосия, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее длина по территории Крыма составит 237,5 километров. Общая протяженность «Тавриды» будет равна 277,5 километров. Движение по её некоторым отрезкам запущено уже в нынешнем году.