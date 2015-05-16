В Уфе возобновят строительство тоннеля, простоявшего законсервированным 23 года
Глава Минтранса РФ Максим Соколов, побывав в Уфе, сообщил, что в стране создается фонд для поддержки крупномасштабных проектов, реализуемых на основе частно-государственнного партнерства. Таким проектом в столице Башкирии может стать автодорожный тоннель под парком Лесоводов, строительство которого начали 23 года назад, но большую часть времени объект простоял законсервированным из-за недостатка средств.
– Со следующего года мы надеемся, что будет если не гарантированный, то по крайней мере понятный источник для поддержки таких проектов, – сказал Максим Соколов. - Самые значимые, стратегические проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства, мы планируем поддерживать из этого фонда.
В Башкирии для завершения строительства автодорожного тоннеля предполагается заключение концессионного соглашения сроком на 30 лет. Соответствующий конкурс Госкомтранс РБ планирует объявить в июне 2015 года после завершения переговоров с потенциальными участниками проекта.
Напомним, подземный четырехполосный коридор длиной 1249 метров под парком Лесоводов в Уфе соединит трассы М-5 и М-7, ожидаемый трафик к 2020 году – более девяти тысяч легковых автомобилей в сутки.
Для того, чтобы появилась новая магистраль, потребуется построить два моста и еще девять километров дороги. Общая стоимость завершения строительства всего участка вместе с тоннелем – 21 миллиард рублей. Сегодня ежегодно из бюджета Башкортостана выделяется по 200 миллионов рублей на профилактические и противоаварийные работы, чтобы поддерживать объект в надлежащем состоянии. Расходы идут на вентиляцию, водоотлив, мониторинг выработок.
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