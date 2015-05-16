В Уфе возобновят строительство тоннеля, простоявшего законсервированным 23 года

– Со следующего года мы надеемся, что будет если не гарантированный, то по крайней мере понятный источник для поддержки таких проектов, – сказал Максим Соколов. - Самые значимые, стратегические проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства, мы планируем поддерживать из этого фонда.

В Башкирии для завершения строительства автодорожного тоннеля предполагается заключение концессионного соглашения сроком на 30 лет. Соответствующий конкурс Госкомтранс РБ планирует объявить в июне 2015 года после завершения переговоров с потенциальными участниками проекта.

Напомним, подземный четырехполосный коридор длиной 1249 метров под парком Лесоводов в Уфе соединит трассы М-5 и М-7, ожидаемый трафик к 2020 году – более девяти тысяч легковых автомобилей в сутки.