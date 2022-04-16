В России появился новый штамм коронавируса — стелс-омикрон, который, по мнению медиков, более заразный, чем предыдущие. Его сложно распознать — по той причине, что он может маскироваться под ОРВИ ввиду схожих симптомов: кашель, озноб, заложенный нос, боли в горле и повышение температуры тела. Отличительные особенности стелс-омикрона — сильная головная боль и отсутствие сна, пишет newizv.ru. Главная опасность нового штамма заключается в том, что он наносит удар по центральной нервной системе и приводит к осложнениям даже у тех, кто перенес его в легкой форме. Вирус может негативно повлиять на работу печени и почек, легких, сердечно-сосудистой системы. Медики рекомендуют начинать лечение как можно раньше, даже не дожидаясь результатов ПЦР-тестов. Медики обращают внимание на необходимость в первую очередь терапии противовирусного характера, подчеркивая, что ее эффективность намного выше, если она назначается в первые 36 — 72 часа болезни.
К появлению в России нового штамма ковида уже готовы — на рынке есть отечественные противовирусные препараты, которые уже прошли комплекс испытаний и с положительной стороны зарекомендовали себя в рамках терапии коронавируса. Эти средства входят в перечень рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения России.
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в первую очередь отметила препарат «Арепливир» — фавипиравир, который выбран после проведенных исследований клинического характера. Она подчеркнула, что его можно с уверенностью назвать лидером на российском рынке фармацевтических препаратов, и обратила внимание на то, что средство изначально разрабатывалось как прямое противовирусное: лекарство подавляло вирус в организме целенаправленно. Этот препарат, отметила Малинникова, можно применять и на ранних этапах лечения, и в так называемый постковидный период — в случае, если в ходе исследований в организме будет выявлено действие вируса.
Лекарственное средство к настоящему моменту успешно прошло все клинические испытания. Так, спустя десять дней с момента начала его приема у 44% пациентов фиксировалось полное исчезновение клинических признаков инфицирования. В случае с терапией стандартного характера аналогичные признаки отсутствовали только у 10% пациентов. 90% пациентов, лечение которых включало прием препарата, спустя десять дней переводились на амбулаторное лечение или выздоравливали полностью. Кроме того, у тех, кто принимал препарат, отмечались минимальные, несущественные очаги поражения легких, в ряде случаев — вплоть до картины отсутствия инфицирования.
В начале 2022 года компания «Промомед» зарегистрировала в Российской Федерации лекарственный противовирусный препарат «Эсперавир», содержащий молекулу молнупиравир, признанную на международном уровне. Эта молекула оказывает непосредственное воздействие на вирус: встраивается в его РНК, меняет его строение и в итоге подавляет способность размножаться. Курс приема препарата — пять дней.
В результате испытания препаратов «Эсперавир» и «Арепливир» в клинических условиях было подтверждено, что их действие эффективно при разных мутациях вируса. Активность препаратов распространяется на сезонные ОРВИ, грипп, прочие РНК-вирусы. Препараты оказывают подавляющее воздействие на размножение вируса и способствуют его исчезновению.
Терапию необходимо начинать на ранних стадиях. Как заявил академик РАН, профессор, д. м. н. Дмитрий Пушкарь, исследования, которые проводились в разных российских регионах, на клиническом уровне доказали: назначение этиотропного противовирусного препарата на ранних этапах «в подавляющем большинстве случаев гарантирует успех в борьбе с COVID-19».