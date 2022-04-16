В Башкирии ликвидируют опасные отходы на территории «Уфахимпрома»

В Башкирии ликвидируют опасные отходы на территории «Уфахимпрома»
В Башкирии ликвидируют опасные отходы на территории «Уфахимпрома»
Вчера, 12:58ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Соглашение с Федеральным экологическим оператором, подписанное 12 апреля в ходе Экологического форума, предусматривает сотрудничество в сфере ликвидации накопленного экологического вреда на территории республики.

В Башкирии приступают к ликвидации опасных химических отходов, накопившихся на территории бывшего завода «Уфахимпром». 12 апреля площадку осмотрели представители правительства региона и ФГУП «Федеральный экологический оператор», с которым Башкирия заключила соглашение о сотрудничестве.

С 2004 года, после остановки химического производства и закрытия предприятия, на его территории осталось порядка 400 тыс. тонн особо опасных токсичных веществ. Общая площадь загрязнения составляет 142,9 га. Наибольшую угрозу представляют шламонакопители с отходами объемом 449,6 тыс. м куб. По результатам проведенных в 2021 году лабораторных исследований установлено существенное превышение концентраций загрязняющих веществ в почве, воде и донных отложениях. Подключиться к работе над определением наиболее оптимальных и безопасных подходов к приведению этой территории в безопасное состояние готов Федеральный экологический оператор.

— Выходим на новый этап сотрудничества с «ФЭО», — отметил полномочный представитель РБ при президенте РФ — зампремьер-министра правительства РБ Сергей Греков. — При активном участии главы республики и премьер-министра удалось приступить к решению застарелых экологических проблем. Около месяца назад на встрече в Москве мы обсуждали с первым заместителем генерального директора по реализации экологических проектов «ФЭО» Максимом Погодиным его визит в Уфу — и вот он уже лично участвует в осмотре площадки.

Напомним, печальную известность предприятие приобрело весной 1990 года, когда на его территории произошла утечка фенола с последующим загрязнением воды в реках Шугуровке и Уфе до Южного городского водозабора. В результате аварии почва и грунт на территории завода загрязнены диоксинами, хлорбензолами, хлорфенолами, полихлорированными бензолами, дифенилсульфоном, нефтепродуктами и тяжелыми металлами. В 2004 году ОАО «Уфахимпром» прекратило работу, в декабре 2010 года было признано банкротом, а в 2017 — окончательно перестало существовать.

Соглашение с Федеральным экологическим оператором, подписанное 12 апреля в ходе Экологического форума, предусматривает сотрудничество в сфере ликвидации накопленного экологического вреда на территории республики. Работа будет проводиться в рамках национального проекта «Экология».

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