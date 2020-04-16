Жителям Башкирии запретили самостоятельно посещать больницы при симптомах COVID-19
Об этом сообщили на ежедневном брифинге минздрава.
Все государственные медицинские учреждения работают в условиях коронавируса. Одни работают как инфекционные госпитали, другие как учреждения, в которые обращаются люди. По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, у всех пришедших в больницу будет подозреваться Covid-19.
— Хочу предупредить всех, что самому обращаться в приемные отделения стационаров в настоящее время запрещено во всей стране, — сказала Ирина Кононова.
По ее словам, жители Башкирии могут вызвать врача, получить направление и именно медик будет определять, в какое приемное отделение нужно обращаться. В ночное время можно вызвать скорую помощь.
— Самому обращаться никуда не надо, кроме как в поликлинику, если вы хотите решить какие-то вопросы. Убедительная просьба, прежде чем вы примите решение обратиться, просьба позвонить на горячую линию, либо в поликлинику, — подытожила Ирина Кононова.