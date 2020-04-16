Жителям Башкирии запретили самостоятельно посещать больницы при симптомах COVID-19

Все государственные медицинские учреждения работают в условиях коронавируса. Одни работают как инфекционные госпитали, другие как учреждения, в которые обращаются люди. По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, у всех пришедших в больницу будет подозреваться Covid-19.

— Хочу предупредить всех, что самому обращаться в приемные отделения стационаров в настоящее время запрещено во всей стране, — сказала Ирина Кононова.

По ее словам, жители Башкирии могут вызвать врача, получить направление и именно медик будет определять, в какое приемное отделение нужно обращаться. В ночное время можно вызвать скорую помощь.