В Роспотребнадзоре рассказали о количестве проведенных тестов на COVID-19
16 апреля, 16:40ОбществоФото: rawpixel.com
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По информации Роспотребнадзора, на 16 апреля в России проведено свыше 1,61 миллионов лабораторных исследований на коронавирус COVID-19.
За последние сутки было проведено 95,4 тысяч тестов на заболевание, сообщает газета «Известия».
В ведомстве также сообщили, что на данный момент 126 950 человек остаются под медицинским наблюдением.
Всего в России по состоянию на 15 апреля было выявлено 24 490 случаев COVID-19.
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