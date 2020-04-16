В Приморье 4 новых заражения коронавирусом

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Трое взрослых и один подросток – в Приморском регионе еще 4 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Согласно сообщению Роспотребнадзора, общее количество заразившихся COVID-19 в Приморском крае – 40 человек. Три пациента выздоровели. Состояние новых пациентов оценивается медиками как стабильное, пишут «Известия».
Отмечается, что новые случаи заражения зарегистрированы в Дальнегорске, Владивостоке и Артеме. Власти региона отмечают, что в данный момент в Приморье зафиксированы три главных очага распространения нового коронавируса: село Подъеяпольское, Михайловский район и так называемые внутрибольничные случаи.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей