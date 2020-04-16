Фото: pxhere.com
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 189 пациентов
16 апреля, 22:03Общество
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за минувшие сутки в Москве из больниц было выписано 189 человек, переболевших коронавирусом и полностью здоровых.
На сегодняшний день в стране насчитывается 1394 человек, которые выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом пишет russian.rt.com.
По словам Раковой, «это очень хорошая и стабильная динамика».
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