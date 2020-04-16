Фото: pixabay.com
В Москве повысили уровень угрозы из-за ветра
16 апреля, 15:09Общество
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В Москве ввели «желтый» режим опасности погодных явлений.
Как пишет RT, метеорологи предупредили, что в столице вплоть до вечера 17 апреля ожидается сильный ветер до 17 м/с.
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