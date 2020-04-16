В Москве от коронавируса вылечились ещё 189 человек

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По сообщению заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, в российской столице от коронавируса COVID-19 выздоровели ещё 189 человек.
Общее количество вылечившихся на 16 апреля - 1394 человека, сообщает газета «Известия».
Вице-мэр отметила, что эта динамика является «очень хорошей и стабильной». Она подчеркнула, что все пациенты с COVID-19 получают необходимое лечение на дому или в стационарах.
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