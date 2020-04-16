В Московской области от коронавируса излечились 16 человек

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За минувшие сутки 16 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции в Подмосковье, всего в регионе выписались из больниц после выздоровления 105 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в регионе.
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 апреля, количество инцидентов заражения в России выросло за сутки на 3388 и составило 24 490. За весь период в РФ излечилось 1986 заболевших, зарегистрировано 198 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает RNS.
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