В Московской области от коронавируса излечились 16 человек

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 апреля, количество инцидентов заражения в России выросло за сутки на 3388 и составило 24 490. За весь период в РФ излечилось 1986 заболевших, зарегистрировано 198 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает RNS.