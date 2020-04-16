В минздраве Башкирии прокомментировали новости об оттоке врачей

«Оттока нет. Наоборот, мы ждем все больше врачей в наших рядах, задействованы даже студенты, которые сейчас находятся на практике. Психологически, сейчас мы, все врачи, переживаем острый период профессионального стресса. Маловероятно, что наши врачи в такой сложный период смогут оставить профессию, уйти, уехать, тем более, они давали клятву Гиппократа», - прокомментировала Анна Казак.