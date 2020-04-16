В минздраве Башкирии прокомментировали новости об оттоке врачей
16 апреля, 15:35ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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На ежедневном брифинге в министерстве здравоохранения республики зашла речь о нехватке врачей в регионе.
По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анны Казак, «никакого оттока врачей из республики не наблюдается».
«Оттока нет. Наоборот, мы ждем все больше врачей в наших рядах, задействованы даже студенты, которые сейчас находятся на практике. Психологически, сейчас мы, все врачи, переживаем острый период профессионального стресса. Маловероятно, что наши врачи в такой сложный период смогут оставить профессию, уйти, уехать, тем более, они давали клятву Гиппократа», - прокомментировала Анна Казак.
По ее словам, «уволиться можно, но от инфекции не убежишь никуда».
Ранее мы писали о том, что в Белорецке, в Салавате и в Демском районе Уфы наблюдается отток врачей.
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