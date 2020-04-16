В дептрансе Москвы заявили об отсутсвии очередей в метро

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В пресс-службе московского департамента транспорта заявили, что затруднений в работе станций метрополитена утром 16 апреля не выявлено.
В Telegram-канале департамента были размещены снимки пустых станций, сообщает газета «Известия».
В публикации отмечается, что на станциях «Домодедовская», «Комсомольская» и «Царицыно» проходы утром были абсолютно свободны. К сообщению прилагаются соответствующие фотографии.
При этом департамент также призывает москвичей оставаться дома.
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