В дептрансе Москвы заявили об отсутсвии очередей в метро

В Telegram-канале департамента были размещены снимки пустых станций, сообщает газета «Известия» .

В публикации отмечается, что на станциях «Домодедовская», «Комсомольская» и «Царицыно» проходы утром были абсолютно свободны. К сообщению прилагаются соответствующие фотографии.