В Башкирии всех прибывших туристов поместят в изолятор

Завтра, 17 апреля, в уфимском аэропорту ожидается прибытие жителей Башкирии из Бангкока. По предварительным данным на борту будет находиться 62 туриста, еще 35 человек из других регионов: Пермской области, Оренбурга, Челябинска.

В правительстве республики еще не приняли окончательное решение, какие меры будут приниматься в отношении прибывших туристов. Однако Радий Хабиров отметил, что если на борту хотя бы у одного человека будет замечена повышенная температура, всех их нужно будет в срочном порядке поместить в обсерватор.

— Если инфекцию привезут люди, мы получим новый очаг. Да, я понимаю, что люди устали там. Но я не верю, что все они сядут дома. Там же с каждой семьей надо заниматься, у нас не будет идеальной схемы, что каждый пришел и у него идеальная квартира, где никого нет. Обязательно они начнут контактировать. Я склоняюсь к тому, чтобы они пошли в изолятор, — сказал Радий Хабиров.