В Башкирии всех прибывших туристов поместят в изолятор
Об этом Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании.
Завтра, 17 апреля, в уфимском аэропорту ожидается прибытие жителей Башкирии из Бангкока. По предварительным данным на борту будет находиться 62 туриста, еще 35 человек из других регионов: Пермской области, Оренбурга, Челябинска.
В правительстве республики еще не приняли окончательное решение, какие меры будут приниматься в отношении прибывших туристов. Однако Радий Хабиров отметил, что если на борту хотя бы у одного человека будет замечена повышенная температура, всех их нужно будет в срочном порядке поместить в обсерватор.
— Если инфекцию привезут люди, мы получим новый очаг. Да, я понимаю, что люди устали там. Но я не верю, что все они сядут дома. Там же с каждой семьей надо заниматься, у нас не будет идеальной схемы, что каждый пришел и у него идеальная квартира, где никого нет. Обязательно они начнут контактировать. Я склоняюсь к тому, чтобы они пошли в изолятор, — сказал Радий Хабиров.
На оперативном совещании также отметили, что 12 апреля малой авиации прибыл самолет малой авиации из Омана. На борту было 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Все они родом из Уфы. Были отправлены на самоизоляцию на дому.