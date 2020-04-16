В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями

Для этих целей в башкирском парламенте планируют создать специальную межведомственную комиссию. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, контроль необходим, так как неоднократно бывали случаи, когда в детских лагерях фиксировали гибель или тяжелые травмы.

В состав комиссии, которую создадут решением главы республики, войдут депутаты Курултая Башкирии, представители региональной исполнительной власти, федеральных надзорных органов, уполномоченный по правам ребенка.

«Комиссия будет вести постоянный мониторинг ситуации с отдыхом и оздоровлением детей в республике, анализировать результаты мероприятий в рамках оздоровительной кампании, проводить семинары для организаций отдыха и оздоровления детей, разрабатывать соответствующие программы и предложения. Не менее важная функция комиссии – реагирование на случаи нарушения законодательства в сфере детского отдыха», – пояснил Толкачев.