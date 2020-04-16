В Башкирии пообещали резкое усиление ветра и ухудшение погоды

По данным ведомства, в республике 16 апреля вечером и 17 апреля днем ожидаются сильные порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду, обещают также дожди и дождь со снегом.

Ветер будет юго-западного направления или южный от 9 до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью 0,+5°, днем 7-12°. Также пообещали ухудшение видимости на дорогах от 1 до 2 километров.