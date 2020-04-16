В Башкирии обсудили возможность продления режима полной самоизоляции до конца весны

Сегодня, 16 апреля, новость о том, что в Башкирии режим полной самоизоляции может быть продлен до конца мая, привлекла к себе пристальное внимание на федеральном уровне. В частности, об этом написали РИА Новости.

Именно так федеральные журналисты интерпретировали слова главы региона Радия Хабирова, который предупредил, что главам муниципалитетов и всем жителям республики стоит настраиваться «вдолгую».

- Апрель-май — это вот, как здрасьте, мы работаем в этом режиме. Дай Бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем, - так выразился Радий Хабиров на совещании.

Видео Видео: Башинформ

Затем эта тема возникла вновь, когда обсуждался порядок получения средств поддержки для сотрудников местных предприятий. Участники совещания уточнили, что средства за апрель будут выделены в середине мая, а за май – соответственно, в середине июня.

Однако, несмотря на все подобные «приметы времени», стоит отметить, что конкретной фразы о том, что режим самоизоляции будет продлен до конца мая на совещании произнесено не было.

- Режим самоизоляции определил президент РФ. До конца апреля. Радий Хабиров имел ввиду плотный и вполне определённый график работы органов власти. В любом случае, - прокомментировали данную информацию в региональном оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии.

Тем временем, по данным на 13.00 16 апреля, в Башкирии коронавирусом заболел 191 человек, скончались шесть человек. С явной клиникой ОРВИ и с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 332 человека. В их числе есть 10 подростков.