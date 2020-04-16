В Башкирии изменили из-за коронавируса правила проезда в такси и автобусах

Радий Хабиров отметил на оперативном совещании в правительстве региона, что теперь важно усилить санитарные правила в такси и общественном транспорте.

По его словам, комитету по транспорту в настоящий момент поручено проработать меры, которые будут направлены на защиту в общественном транспорте, включая такси.

«Что мы требуем? В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии двух средств защиты: масок и перчаток. Перчатки могут быть разные, лишь бы не передавалась инфекция», – заявил глава.