В Башкирии изменили из-за коронавируса правила проезда в такси и автобусах
16 апреля, 14:56ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Руководитель региона сказал, что теперь важно соблюдать санитарные правила в общественном транспорте и такси.
Радий Хабиров отметил на оперативном совещании в правительстве региона, что теперь важно усилить санитарные правила в такси и общественном транспорте.
По его словам, комитету по транспорту в настоящий момент поручено проработать меры, которые будут направлены на защиту в общественном транспорте, включая такси.
«Что мы требуем? В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии двух средств защиты: масок и перчаток. Перчатки могут быть разные, лишь бы не передавалась инфекция», – заявил глава.
По его словам, сотрудников будут останавливать в Ространсснадзоре и проверять, есть ли у людей маски и перчатки. Норма вводится с понедельника, 20 апреля, 9.00.
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