Только в Уфе за нарушение самоизоляции оштрафовали более 800 человек
Штрафы на сумму от 1000 до 30 тысяч рублей в Башкирии за нарушение самоизоляции получили 843 человека.
Такое количество штрафов выписано в столице Башкирии по состоянию на 16 апреля, сообщает «Башинформ» со ссылкой на Совбез Башкирии.
В ведомстве пояснили, что правоохранителям сейчас поручили усилить работу и накладывать как можно больше штрафов, чтобы количество протоколов увеличилось до 100 в день, сообщили в агентстве.
Напомним, согласно статье 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение режима самоизоляции граждан от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. За повторное нарушение наказание ужесточается, возможна уголовная ответственность.
В эфире «Эхо Москвы в Уфе» председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, напомним, заявил, что уже сейчас представители правоохранительных органов начнут штрафовать всех, кто идет в церковь.