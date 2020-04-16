Радий Хабиров призвал минздрав Башкирии чаще выявлять больных коронавирусом
Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве республики.
Сегодня, 16 апреля, на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров призвал чаще регистрировать больных коронавирусом пациентов. По его словам, низкое число зафиксированных заболевших заставляет думать о том, что информацию утаивают и подают недостоверно.
— Чем больше сейчас мы будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой тяжелой ситуации. Как мало мы выявляем, так сразу это значит все скрыто и бесконтрольно распространяется по всей территории республики, — сказал Радий Хабиров.
Он также призвал глав муниципалитетов активно присоединяться к борьбе с вирусом. Если раньше очаги были только в Уфе, то теперь инфицированные находятся почти в 40 регионах республики.
Напомним, за минувшие сутки выявили 42 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего в республике 149 заболевших.