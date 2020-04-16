Перемешали больных и здоровых: в больнице Башкирии повторили ошибки администрации РКБ

Более полусотни медиков ГКБ №1 города Стерлитамака остаются взаперти в связи с объявленным в больнице 9 апреля карантином из-за угрозы распространения карантина. Они связались с журналистами и передали информацию о происходящем в клинике, включая фотографии бытовых условий и питания. На основании этих сведений напрашивается вывод о том, что руководство второй по величине больницы Башкирии повторило печальный опыт РКБ имени Куватова.

Коллективное письмо сотрудников больницы с жалобой на действия/бездействие руководства ГКБ №1 Стерлитамака было направлено в адрес главы Башкирии Радия Хабирова, министра здравоохранения РБ Максима Забелина, главного санитарного врача региона Евгения Степанова и прокурора Стерлитамака Станислава Петрова.

Сотрудники клиники дали подробное интервью журналистам «Московского комсомольца», заявив, прежде всего о том, что требуют наказания для руководства своей клиники, которое не позаботилось о распределении потоков здоровых людей и контактировавших с зараженным коронавирусом пациентом. Обвиняют медики руководство больницы и в том, что оно не обеспечило оперативное проведение анализов на COVID-19 у пациентов и сотрудников клиники, а также не обеспечило нормальные условия для тех, кто оказался в карантине.

Так, сотрудники клиники прислали шокирующие фотографии спальных мест, обустроенных на матрасах прямо на полу, а также показали жидкую пищу, которой их кормят.

- У нас крупнейший стационар, оказывающий, в том числе высокотехнологичную помощь, по значимости он второй в республике, - рассказала врач ГБУЗ РБ ГКБ №1 Стерлитамака. - Но почему же мы оказались в такой ситуации?..

Собеседники подробно рассказали, как в больнице появился пациент с коронавирусом. Мужчина поступил в клинику 30 марта с другой патологией, но умер от пневмонии, поэтому ему был сделан анализ на коронавирус. Результаты стали известны только 9 апреля.

На следующее утро всех медиков вызвали в больницу, при этом все были перемешаны – и контактировавшие с умершим пациентом (то есть потенциальные носители коронавируса), и другие медики. К примеру, хирург, оперировавший инфицированного, провёл потом ещё несколько операций, а контактировавшие с ним медсестры дежурили в стационаре.

Первоначально в ГКБ №1 закрыли на карантин 1200 человек (поровну медиков и пациентов, как и в РКБ имени Куватова). Были сформированы два списка – тех, кто контактировал с инфицированным COVID-19 напрямую, и тех, кто с ним никак не пересекался.

- При этом во время совещания, где всё это сообщалось, мы все сидели рядом друг с другом, все перемешались. То есть уже тогда была опять создана большая возможность для массового заражения, - рассказали медики в интервью. – Это является прямым нарушением приказа Минздрава № 198 от 19 марта 2020-го года и приказа Минздрава № 246 от 27 марта, где сказано, что необходимо обеспечить разделение работников медицинских организаций, на лиц, контактировавших с пациентами с признаками коронавируса.

Но в ГКБ №1 Стерлитамака не только персонал, но и родственники, и сами больные продолжали заходить в клинику через один и тот же вход, даже когда было известно о заражении человека коронавирусом, ведь карантин-то объявили не сразу.

По словам медиков, материалы для анализов у них и пациентов начали собирать 10 апреля. Когда стали поступать результаты, людей с отрицательными анализами, отпускали домой на самоизоляцию. Некоторым сказали ответ уже через день, а другие остались в клинике на более долгий срок.

- Мы продолжаем лечить пациентов, ведь среди них есть довольно тяжелые случаи, когда люди нуждаются в постоянной медицинской помощи, некоторые на аппаратах ИВЛ, - рассказали медики. – При этом мы сами сделали себе марлевые маски, а другой защиты нет, работаем в своей обычной медицинской форме. Несколько ночей спали на полу, потому что на всех не хватало кроватей, нас было слишком много.

Больничную еду им предоставили дважды 11 апреля – жиденький суп. Потом поступила гуманитарная помощь извне.

По словам врачей, только 13 апреля с ними вышло на связь руководство клиники. Сотрудников изо всех отделений снова собрали в конференц-зале, где было явно больше 50 человек. Руководство больницы, а также представители администрации города, явились на встречу с медиками в обычной одежде, хотя и в масках и в таком виде общались с теми, кто все еще считались людьми с подозрением на заражение коронавируса. Потом чиновники уехали обратно.

- Мы были готовы к тому, что нас закроют на карантин, но не к тому, что о нас забудут, - с горечью рассказали медики ГКБ №1 Стерлитамака. - Речь идёт не об условиях, в которых нам приходится существовать, в медицину во многом идут альтруисты, и мы согласны на любые трудности, если это действительно необходимо... Но сколько мы можем тут лежать, не зная, инфицированы мы или нет?

Они говорят, что главврач больницы объяснил задержку с анализами тем, что по республике якобы не осталось реактивов.

- На наш вопрос, когда же будут готовы результаты, начмед по телефону (поскольку все руководство больницы уже покинуло стационар) распорядился составить списки сотрудников подразделения, всем написать за подписью эпидемиолога, что тесты отрицательные, после чего распустить нас по домам. Но мы отказались от такого предложения. Мы очень хотим вернуться к своим семьям, но при этом достоверно знать, что все мы в безопасности, - возмущаются медики.

Накануне стало известно, что в больницу поступила часть результатов исследований на коронавирус. У 33 анализы оказались отрицательными, у шестерых - сомнительными, а около 30 человек по-прежнему не знают своего результата.

Руководство ГКБ №1 Стерлитамака пока никак не прокомментировало заявление своих сотрудников. Связаться оперативно с руководством клиники не удалось.