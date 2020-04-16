«Нужно переучиваться»: на Первом канале посочувствовали руководству РКБ Башкирии

Сегодня, 16 апреля, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург вышла программа, посвященная работе врачей в условиях угрозы коронавирусной инфекции.

Одной из первых тем для обсуждения стала ситуация в Республиканской клинической больнице в Уфе, которой 6 апреля был объявлен карантин после массового заражения коронавирусом.

На сей раз программа воздержалась от критики действий руководства клиники, как это было в передаче, снятой в минувший понедельник. Тогда ведущий связался с уфимским юристом Тимуром Уразметовым, который взялся защищать права медиков и пациентов РКБ, будучи сыном заведующей ревматологическим отделением РКБ Риммы Камаловой, критиковавшей главного врача.

Сегодня же, наоборот, ведущий взял довольно продолжительное интервью у главного врача клиники Эльзы Сыртлановой. В процессе беседы в основном участники программы активно выражали сочувствие уфимским медикам в лице главврача РКБ.

Эльза Сыртланова рассказала, что в РКБ выявлены 28 зараженных коронавирусом врачей и 22 заболевших пациента. Три человека из пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. У немалой части заболевших наметилась положительная динамика и тенденция к выздоровлению. Ситуацию в РКБ сравнили со знаменитой эпидемией на лайнере «Бриллиантовая принцесса».

Единственным, кто покритиковал систему работы в клинике, стал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, спросивший, есть ли у Эльзы Сыртлановой заместитель по эпидемиологии, который должен был провести обучение персонала работе в условиях заражения и контролировать эпидемиологическую ситуацию в отделениях. Такого сотрудника в РКБ, к сожалению, не было.

В итоге все — и пациенты, и медики — оказались, что называется, в одной лодке. Анализы на коронавирус в ряде случаев проводились по пять и более дней, в течение которых люди, не знающие о том, заражены они или нет, общались с другими обитателями клиники.

— Нужно переучиваться, — резюмировал эксперт. — Нужно учиться быть готовыми к таким вызовам.

— Мы устали, — призналась Эльза Сыртланова. — Мы не были готовы к такому развитию событий.

— Мы же на это учились, — отметил певец Александр Розенбаум, который ранее много лет работал врачом «скорой помощи». — Держитесь, коллеги.