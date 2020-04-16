«Мы накрываем их куполом»: в Башкирии все социальные учреждения закроют на карантин
16 апреля, 13:44ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
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Решение озвучил Радий Хабиров на оперативном совещании с правительством.
С понедельника, 20 апреля, в Башкирии закроют все социальные учреждения, среди которых дома престарелых, интернаты и другие организации. Закрытие будет происходить постепенно. Карантинная дорожная карта должна быть готова к вечеру пятницы, 17 апреля. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании, посвященном борьбе с коронавирусом.
— Мы накрываем их куполом. Это же судьбы, люди, которые там находятся внутри, которые будут работать. Лучше пусть мы закроемся внутри, займем оборону и будем ее держать, — сказал Радий Хабиров.
Глава региона призвал руководителей муниципалитетов продумать вопрос поступления питания, средств защиты, постельных принадлежностей.
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