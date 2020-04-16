Минздрав Башкирии объяснил, почему 21-я больница до сих пор на карантине

Напомним, ранее министр здравоохранения в Башкирии Максим Забелин сообщал 14 апреля, что в больнице №21 Уфы планируют снять карантин из-за подозрения на коронавирус. Он отметил, что 13 апреля вечером у одного из пациентов обнаружили признаки внебольничной пневмонии и врачи сделали все предписания.