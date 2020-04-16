Минздрав Башкирии объяснил, почему 21-я больница до сих пор на карантине
16 апреля, 12:35ОбществоРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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Напомним, ранее Максим Забелин обещал, что больница откроется в короткое время.
Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова объяснила, по какой причина 21-я больница по-прежнему остается закрытой на карантин.
Напомним, ранее министр здравоохранения в Башкирии Максим Забелин сообщал 14 апреля, что в больнице №21 Уфы планируют снять карантин из-за подозрения на коронавирус. Он отметил, что 13 апреля вечером у одного из пациентов обнаружили признаки внебольничной пневмонии и врачи сделали все предписания.
Ирина Кононова проинформировала, что в настоящий момент сделано все для удаления очага. «Роспотребнадзор не считает возможным изменить установленный срок карантина», – сообщила заместитель министра.
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