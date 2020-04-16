Главврач наркодиспансера в Башкирии рассказал о «взрывном» росте пьяных за рулем

Об этом сообщил главврач Республиканского наркологического диспансера № 2 в Стерлитамаке Азат Асадуллин на своей странице в Facebook. Причиной тому, по словам ученого, могут являться неадекватное восприятие режима самоизоляции и активация работы полиции по устранению нарушения режима. Речь идет о росте обращений за экспертизой на состояние алкогольного опьянения.

«Сегодня, в клинике #РНД2, на утренней оперативке сообщили о взрывном росте экспертиз на состояние опьянения водителей. Я всегда объясняю про заболевание „алкоголизм“, требую уважительного отношения к зависимым от алкоголя как пациентам, стараюсь дестигматизировать эту нозологию, разъясняю, что это заболевание мозга, требующее доказательного лечения, а не „шаманских“ подходов и тем более наказания. Но пьяный за рулем — это преступник, и потенциальный убийца! Без вопросов», — сообщил Азат Асадуллин.

В научном сообществе ранее высказывались предложения, когда водителей с подтвержденным опьянением можно ставить на профилактический (1 год) наркологический учёт. Ее озвучил кандидат медицинских наук Артур Кудашев.

«Ставить со всеми вытекающими последствиями — попаданием в „компьютер“ РНД, с проблемами по выдаче справок для трудоустройства, получения или замены водительских прав, необходимостью отмечаться у нарколога по месту жительства и т. д.»

Тем не менее, по словам ученого, от «наркоучета» страдают и пациенты и врачи.

«А вот повторное тестирование на получение допуска к вождению, профилактические занятия и, по необходимости, курс противоалкогольной терапии, могут быть куда эффективнее. В ряде стран есть алгоритмы, вроде как рабочие», — говорит Азат Асадуллин.