Главврач ГКБ № 1 Стерлитамака в Башкирии: «Медперсонал на карантине не спит на полу»

Сегодня, 16 апреля, в рамках ежедневного брифинга на тему предотвращения распространения коронавирусной инфекции заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова заверила, что, по данным администрации ГКБ № 1 города Стерлитамака, для всех сотрудников клиники, оказавшихся на карантине, созданы комфортные условия для сна и отдыха.

Необходимость в таких уточнениях возникла после публикации в «Московском комсомольце», которую мы также разместили и на нашем сайте. В беседе с журналистами сотрудники ГКБ № 1 Стерлитамака крайне нелестно отозвались о своем руководстве и подробно описали нарушения, допущенные администрацией клиники.

В том числе в материале шла речь и о питании плохого качества, и о нехватке спальных мест, из-за чего медики вынуждены спать на матрасах, брошенных на пол. Рассказали медики и о том, как руководство клиники проводило собрания в актовом зале, собирая на него и контактных лиц, общавшихся с зараженным коронавирусом пациентом, и всех остальных сотрудников.