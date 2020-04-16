Глава Башкирии убрал ТРК «Башкортостан» из стратегических предприятий

Указ о внесении изменений появился на портале правовой информации. Теперь ряд СМИ, которые входят в Телерадиовещательную компанию «Башкортостан», больше не являются стратегическими.

В числе таких СМИ: «Курай-ТВ», интернет-портал BashNews, радиостанции «Юлдаш» и «Спутник ФМ», а также канал БСТ.