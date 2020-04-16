Глава Башкирии убрал ТРК «Башкортостан» из стратегических предприятий
16 апреля, 12:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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Теперь из списка стратегических предприятий убрали ряд СМИ.
Указ о внесении изменений появился на портале правовой информации. Теперь ряд СМИ, которые входят в Телерадиовещательную компанию «Башкортостан», больше не являются стратегическими.
В числе таких СМИ: «Курай-ТВ», интернет-портал BashNews, радиостанции «Юлдаш» и «Спутник ФМ», а также канал БСТ.
Документ от 2003 года подписан 13 апреля, опубликовали его на портале правовой информации 15 апреля. Ъ-Уфа сообщает, что решение связно с законом о приватизации. После ТРК планируют присоединить к АО «Башинформ». На базе последнего создается республиканский медиахолдинг.
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