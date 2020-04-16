Глава Башкирии сообщил, что на самоизоляции придется сидеть долго

Руководитель региона на оперативном совещании в правительстве заявил, что режим полной самоизоляции будет продлен, по его ощущениям, как минимум до конца мая. По его словам, властям всех уровней нужно теперь настраиваться «в долгую» и настраивать на это жителей.

Радий Хабиров заявил, что это его личное видение, которое основано на наблюдениях. «Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий», – сказал глава.