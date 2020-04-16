Глава Башкирии сообщил, что на самоизоляции придется сидеть долго
Радий Хабиров опасается, что нужно настраиваться на долгий период.
Руководитель региона на оперативном совещании в правительстве заявил, что режим полной самоизоляции будет продлен, по его ощущениям, как минимум до конца мая. По его словам, властям всех уровней нужно теперь настраиваться «в долгую» и настраивать на это жителей.
Радий Хабиров заявил, что это его личное видение, которое основано на наблюдениях. «Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий», – сказал глава.
Напомним, он также говорил, что после того, как угроза коронавируса отступит, республика выйдет из этой ситуации с ранами. Хабиров заявлял, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Он также сообщил, что работодателям нужно будет к 20-му апреля подготовить новые справки-пропуски.