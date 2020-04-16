Глава Башкирии подробно разъяснил ужесточения по режиму самоизоляции

Руководитель региона на своей странице в социальных сетях пояснил, что принял решение в связи с тем, что многие призыв к раскрытию экономики восприняли, как разрешение гулять. Он снова пригрозился, что за нарушение самоизоляции в Башкирии количество штрафов будет расти больше и больше.

Радий Хабиров отметил, что все ранее выданные справки-пропуска с места работы с 9 утра понедельника, 20 апреля, становятся недействительными. Чтобы передвигаться пешком или на транспорте по городу, нужны будут справки, выданные по новой форме, в которых указывается время начала и окончания работы, адрес проживания работника и адрес фактического местонахождения рабочего места.

«По делам, не связанным с работой, и неотложному лечению мы ограничили число поездок на личном автомобиле до двух в неделю. Для поездки продолжительностью не более 90 минут надо по-прежнему регистрироваться на сайте: doroga02.ru. Одновременно ужесточаем контроль на дорогах, чтобы исключить бесконтрольное перемещение людей на автомобилях», – рассказал он.