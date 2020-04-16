Эксперты представили рейтинг самых богатых бизнесменов России

В целом список включает 200 бизнесменов. Их общее состояние уменьшилось на $40 млрд и составило $456 млрд. Как отмечают эксперты, эта динамика во многом выступает следствием турбулентности на финрынках в начале года по причине падения нефтяных цен и пандемии коронавируса.