Эксперты представили рейтинг самых богатых бизнесменов России
16 апреля, 15:43ОбществоФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Основной собственник предприятия «Норникель» Владимир Потанин оказался во главе рейтинга богатейших граждан России по версии Forbes за 2020-й год. Активы предпринимателя оценивают в $19,7 млрд.
На втором месте оказался владелец НМЛК Владимир Лисин ($18,1 млрд). Топ-3 замкнул основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд), сообщает RNS.
В целом список включает 200 бизнесменов. Их общее состояние уменьшилось на $40 млрд и составило $456 млрд. Как отмечают эксперты, эта динамика во многом выступает следствием турбулентности на финрынках в начале года по причине падения нефтяных цен и пандемии коронавируса.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей