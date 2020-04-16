«Бросила дочь с синдромом Дауна»: уфимская телеведущая поведала шокирующую историю

Телеведущая БСТ, заслуженная артистка РБ Земфира Байбулдина воспитывает троих детей. Самая младшая — Сафия — родилась с синдромом Дауна. Недавно тележурналистка в социальных сетях поведала историю другой женщины, которая также родила дочку с аналогичным заболеванием.

По словам Земфиры, с этой женщиной он а встретилась случайно, в магазине. Когда маленькая Сафия со всей своей непосредственностью улыбнулась незнакомке и поприветствовала, та вдруг расплакалась.

Земфира Байбулдина воспитывает девочку с синдромом Дауна Фото: Личная страница Земфиры Байбулдиной Вконтакте

— Моя первая дочь тоже родилась с синдромом Дауна, но я ее бросила в роддоме. Сейчас ей было бы около 30 лет. А ты не испугалась, оставила. Мне муж сразу сказал: «Если с ней вернешься домой, то меня больше не увидишь». Он испугался, что люди будут показывать пальцами на нашу уродливую дочь. Да и врачи настаивали, чтобы я отказалась от ребенка, повторяли, что она долго не будет жить, ходить не будет, ничего не будет понимать. Говорили, что я молода, еще рожу детей. В итоге я поддалась их уговорам, бросила своегоребенка. Домашним сказали, что малышка родилась мертвой, — рассказала женщина в слезах.

Позднее у этой женщины родились девочки-близняшки. О брошенной в роддоме дочке она стала забывать, жизнь вроде бы наладилась. «Только когда дома оставалась одна, сердце наполнялось грустью», — вспомнила собеседница телеведущей.

— Когда девочкам исполнилось по 10 лет, я снова забеременела. Муж очень хотел мальчика. И я чувствовала, что девочек он любит не всем сердцем, всегда корил меня тем, что я не родила ему наследника. Поэтому всю беременность я желала, чтобы родился сын. Наши мечты осуществились, только ненадолго… На третий день у ребенка остановилось сердце. Таким образом, на этот раз я действительно вышла из больницы с мертвым ребенком, - опять начала грустное продолжение своей жизни незнакомка.

Дочь Земфиры Байбулдиной с синдромом Дауна - Сафия Фото: Личная страница Земфиры Байбулдиной Вконтакте

После этого, по ее словам, семейная жизнь превратилась в ад. Муж обвинил её в смерти новорожденного сына и ушел из семьи, а она с двумя дочерьми осталась погруженная в горе...

Узнав, что Земфира с дочкой торопятся, женщина решила проводить их до дома. Она ласково взяла за руку Сафию, та радостно прильнула к ней. Женщина вновь начала плакать и сквозь слезы продолжила свой рассказ.

— Вы простите меня, я вас помню по телевизору. Вы когда-то рассказывали, что у вас есть такой ребенок. А тут я вас встретила, - объяснила она.

- Когда муж ушел, я растерялась. Думала уехать из Уфы, но боялась потерять работу. Муж никак не помогал, за год один раз объявился и всё. На следующий год узнала, что он нашел себе сожительницу постарше, - возобновила она повествование.

Годы шли, девочки выросли, и она потихоньку забыла, что у когда-то имела старшую дочь.

- Она даже не снилась мне. Девочки после совершеннолетия сразу вышли замуж, не захотели получать высшее образование. Только вот их счастье длилось недолго. Одна вернулась домой через полгода, другая через два года с полугодовалым ребенком. Сразу же заметила, что с малышом что-то не так: голову плохо держит, не улыбается. Показала врачам и снова жуткий диагноз — ДЦП. Снова вспомнила свою старшую дочь. Ночами плакала, казалось, что судьба мстит мне за то, что я ее бросила. Мама ребенка оказалась бестолковой: за ним не ухаживала, на уме — только гулянки. Вторая дочь помогала, но через какое-то время встретила спутника жизни и уехала с ним в Краснодар. Я осталась практически одна, без помощника, с больным ребенком. Пришлось уйти с работы. Жили на небольшую пенсию ребенка, плюс я немного подрабатывала шитьем.

Телеведущая с мужем - певцом Радифом Зариповым и с детьми. Фото: Личная страница Земфиры Байбулдиной Вконтакте

В итоге, дочь отказалась от своего ребенка, когда повторно вышла замуж. Со второй дочкой связь тоже оборвалась — она перестала звонить и навещать меня. По сей день не знаю, чем они занимаются и как живут. Раз в месяц звонят и спрашивают, нужны ли деньги. Я говорю, мне вы нужны, приезжайте. Они стесняются приводить мужей ко мне, говорят, что слишком бедно живу, — завершила случайная спутница историю своей жизни.

Земфира выяснила, что сейчас женщина живет только с внуком. Пока она вышла в магазин, за ребенком присматривает соседка. Мальчик так и не встал на ноги, остался лежачим больным. Телеведущая спросила, приезжал ли ее муж навестить ребенка, — ведь его внук тоже. Тогда женщина склонила голову и сообщила, что у него в жизни тоже не все сладко.

— Я думаю, что нас покарала память о предательстве нашей старшей девочки. Обиделась она на нас. Не смогла простить, что мы ее бросили, — виновато сделала вывод незнакомка.

Земфира Байбулдина рассказала в конце своего поста, что долго не могла успокоиться после этой внезапной встречи. Затем решила поведать своим подписчикам печальный рассказ, заранее извинившись перед той незнакомкой, чьи секреты раскрыла.

В комментариях пользователи стали благодарить Земфиру за откровенность и желать незнакомке терпения и мужества.