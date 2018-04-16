«ВИМ-Авиа» третий раз поменяла гендиректора после приостановки работы

Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 13 апреля. Новый гендиректор не имеет доли в компании.

Напомним, в конце 2017 года главой «ВИМ-Авиа» назначили бывшего заместителя начальника правового управления Альфа-банка Всеволода Кусова. На этом посту он сменил Вячеслава Кононенко, экс-первого заместителя генерального директора обанкротившейся компании «Трансаэро». Его назначили генеральным директором авиакомпании вместо Александра Кочнева, который находился тогда под домашним арестом.

В прошлом году в «ВИМ-Авиа» говорили, что на эту должность также претендовал бывший глава «Трансаэро» Александр Бурдин. Но он не вступил в должность по организационным причинам, сообщил портал rns.online.