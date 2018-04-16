В Уфе похищенную отцом 5-летнюю девочку вернули маме спустя 2 недели

Днем 2 апреля ее отец проник в квартиру и увез в неизвестном направлении.
29-летний уфимец, бывший супруг заявительницы, со своими сообщниками забрали девочку из квартиры дома 44/2 по ул. Софьи Перовской в Кировском районе Уфы и скрылись, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.
Оперативники республики и их челябинские коллеги установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Как выяснилось, девочка с отцом находились на съемной квартире в Магнитогорске. Пятилетнюю девочку уже вернули маме.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, устанавливается процессуальный статус остальных участников происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище (ч. 2 ст. 139 УК РФ) и самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ).