В Уфе похищенную отцом 5-летнюю девочку вернули маме спустя 2 недели

29-летний уфимец, бывший супруг заявительницы, со своими сообщниками забрали девочку из квартиры дома 44/2 по ул. Софьи Перовской в Кировском районе Уфы и скрылись, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Оперативники республики и их челябинские коллеги установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Как выяснилось, девочка с отцом находились на съемной квартире в Магнитогорске. Пятилетнюю девочку уже вернули маме.