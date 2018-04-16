В Уфе обсудят взаимодействие общества, бизнеса и власти

Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью, который призван повысить эффективность и качество разработки и реализации различных социальных проектов.

На форуме «Сообщество», который организует и проводит Общественная палата России, собираются граждане страны с активной гражданской позицией, которые обсуждают состояние гражданского общества в стране, состояние и взаимосвязь некоммерческих организаций, консолидацию интересов сторон в диалоге с властью, бизнесом, СМИ.