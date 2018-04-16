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«Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова показала своего мужа
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«Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова показала своего мужа

Сегодня, 14:47ОбществоРита РасулеваФото: из личного архива Гузель Шарафутдиновой
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