«Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова показала своего мужа

Автор популярных в Инстаграмме видеозарисовок о татарской маме Гузель Шарафутдинова показала своим подписчикам фотографии своего мужа.

Мусульманский обряд бракосочетания - Никах - состоялся на прошлой неделе в Первой соборной мечети Уфы на ул.Тукаева. Никах провел Верхновный муфтий России, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин.

Фото: из личного архива Гузель Шарафутдиновой

Известный Инстаграм-блогер, визажист, теперь и женский тренер и коуч Гузель Шарафутдинова, в социальных сетях известная как «татарка в Сочи», объявила своим подписчикам о предстоящей свадьбе в начале марта 2018 года. Она выложила видеозапись предложения руки и сердца.

«Сначала было знакомство родственников у моей мамы дома в Красной Горке, потом сам обряд в мечети, после этого собрали близких в одном из национальных ресторанов Уфы. Мы счастливы! И до этого у нас было все классно, сейчас - еще лучше», поделилась с «Медиакорсетью» «татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова.

Фото: из личного архива Гузель Шарафутдиновой

На этой неделе молодежены планируют отправится в ЗАГС, чтобы зарегистрировать свои отношения.