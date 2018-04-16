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Бывший вице-мэр Уфы Филиппов: На портретах из зала суда меня не узнала жена
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Бывший вице-мэр Уфы Филиппов: На портретах из зала суда меня не узнала жена

Сегодня, 21:33ОбществоТатьяна МайороваФото: Наталья Якунина
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