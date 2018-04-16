Бывший вице-мэр Уфы Филиппов: На портретах из зала суда меня не узнала жена

Сегодня, 16 апреля, в Уфимском районном суде бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов по окончании прений сторон заявил, что принципиально не согласен с обвинением и считает, что сумма ухода от налогообложения определена неправильно.

- Я готов уплатить налог с суммы 10 тысяч рублей, которая указана в договоре о продаже данного земельного участка под зданием ООО «Автореал» Евгению Ивуушкину и подписанным мной лично. Настаиваю, что к сумме в 29 млн 988 тысяч рублей, на которой настаивает гособвинитель. Я не имею никакого отношения. Следствие не располагает никакими доказательствами моей вины в укрывательстве от налогообложения 3,7 млн рублей в качестве налога, - заявил Александр Филиппов в ходе судебного заседания.

Судья Анна Вольцова внимательно выслушала его и сообщила, что приняла во внимание данную информацию.

Таким образом судебное заседание движется к своему финалу. В среду, 18 апреля, утром подсудимый получит возможность выступить в зале суда с последним словом, а затем останется ждать вынесения приговора в отношении него.

Между тем, Александр Филиппов в кулуарах сообщил, что прекрасно проводит время, будучи под подпиской о невыезде. Минувший уик-энд он провел с семьей на Павловском водохранилище, катался на снегоходах и играл с детьми. при этом немного простудился, и поэтому его голос стал несколько хриповат.

Пользуясь случаем, подсудимый попросил фотографировать и рисовать его портрет "покрасивее", потому что на предыдущих изображениях его не узнала жена и высказала претензии, что на них он не похож сам на себя.

Напомним, сегодня представитель гособвинения изложил свое видение совершенного Филипповым деяния и попросил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, уплаты скрытой от государства суммы налогов в размере 3 млн 788 тысяч рублей.

Александр Филиппов заявил, что категорически не согласен с обвинением, поскольку ни одно доказательство не является правдивым и убедительным. К тому же, один из важных свидетелей по делу Насыров отказался в суде от своих показаний. А сам Филиппов прошел проверку на детекторе лжи, который подтвердил его правдивость.

Оба адвоката Александра Филиппова заявили, что по преступлению, которое вменяется ее подзащитному, срок давности истек еще в 2014 году. Защитники привели еще целый ряд нарушений, допущенных следствием и охарактеризовали в своем выступлении Александра Филиппова с самой лучшей стороны.

Если обратиться к данным следствия, то из них следует, что в 2011 году, когда Александр Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина за символическую сумму в 10 тысяч рублей, который в интересах Филиппова продал «Автореал» владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 миллионов рублей.

При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов. В прошлый раз 2 апреля был допрошен по скайпу из Италии тот самый предприниматель Андрей Смышляев, который, по сути, является главным свидетелем обвинения против Александра Филиппова.

Он настаивал, что бенефициаром сделки по продаже фирмы «Автореал» является именно Александр Филиппов. Смышляев представил свою версию событий. По его словам, несмотря на то, что договор о приобретении фирмы «Автореал» был заключен с Ивушкиным, фактическим владельцем компании на момент ее продажи оставался Александр Филиппов, которому Смышляев, по его собственному признанию, передал вексель, выписанный его компанией «Ритекс». Почему вексель в дальнейшем был обеспечен средствами компании «Таганка», Смышляв объяснить не смог. Александр Филиппов в своих показаниях постарался доказать, что Смышляев оговаривает его.

Судебное разбирательстао продолжается.