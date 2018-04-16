Башкирия в числе регионов с наибольшим числом ТЦ, работающих без разрешения

Как сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, наибольшее количество торговых центров без разрешений находятся Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Магаданской и Свердловской областях.

Строительство и реконструкция 152-х из этих торгово-развлекательных центров производилась с нарушением законодательства и без разработанных с МЧС России специальных технических условий, которые отражают специфику противопожарной защиты зданий.

Напомним, на оперативном совещании на прошлой неделе градоначальник Уфы Ирек Ялалов также отметил, что столичных торговых центрах было обнаружено очень много нарушений.

– Проверки продолжаются. К сожалению, был выявлены и такие нарушения, исправить которые невозможно, - особенно это касается торговых центров, расположенных в приспособленных и переоборудованных зданиях промышленных предприятий. Например, это слишком узкие лестницы, которые затрудняют эвакуацию людей в случае ЧП. Важно также отрегулировать, чтобы детские объекты в ТРЦ были расположены не далее, чем на 200 метров от выхода, - отметил Ялалов.