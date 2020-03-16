В Уфе ожидается снова похолодание до -15 градусов
16 марта, 11:29ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По данным синоптиков, похолодание ожидается в начале этой недели.
В Башгидрометцентре сообщили, что температура воздуха в начале недели опуститься до 15 градусов мороза.
Сообщается, что сегодня, 16 марта, в республике ожидается облачная погода, снегопады и осадки. В отдельных районах спрогнозировали гололед, налипание мокрого снега на провода. Ветер ожидается со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от минус 2 до плюс 3 градусов.
17 марта ночью похолодает до минус 3-8 градусов, при прояснениях до минус 15. Днем — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ожидается снегопад и облачная погода.
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