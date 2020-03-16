В Уфе ожидается снова похолодание до -15 градусов

В Башгидрометцентре сообщили, что температура воздуха в начале недели опуститься до 15 градусов мороза.

Сообщается, что сегодня, 16 марта, в республике ожидается облачная погода, снегопады и осадки. В отдельных районах спрогнозировали гололед, налипание мокрого снега на провода. Ветер ожидается со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от минус 2 до плюс 3 градусов.