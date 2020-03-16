В России 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за последние сутки в России зафиксировали 4 новых случая заражения. 1 заболевший зарегистрирован в Тюменской области, остальные – в Московской, сообщает rns.online.

Сотрудники штаба подчеркнули, что все заболевшие в последние 2 недели посещали Испанию, Италия, Швейцарию и Францию. В настоящее время все заболевшие находятся в больницах. Также установлены контактировавшие с ними люди, за ними ведется медицинское наблюдение.