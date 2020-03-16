В России 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
За сутки в нашей стране стало на 4 больных коронавирусной инфекцией больше.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за последние сутки в России зафиксировали 4 новых случая заражения. 1 заболевший зарегистрирован в Тюменской области, остальные – в Московской, сообщает rns.online.
Сотрудники штаба подчеркнули, что все заболевшие в последние 2 недели посещали Испанию, Италия, Швейцарию и Францию. В настоящее время все заболевшие находятся в больницах. Также установлены контактировавшие с ними люди, за ними ведется медицинское наблюдение.
Отмечается, что всего в Российской Федерации зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 заболевших – граждане России, 2 – граждане КНР, 1 – подданный Италии. Также в штабе сообщили, что уже выписаны выздоровевшие итальянцы и китайцы, а также россияне, в том числе бывшие на океанском лайнере Diamond Princess.