В Роскомнадзоре рассказали о новом возможном способе распространения коронавируса
16 марта, 19:13ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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ВОЗ рекомендует после использования наличных денег в расчетах не трогать лицо и тщательно вымыть руки. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.
Несмотря на то, что жесткого запрета на использование наличных нет, Всемирная организация здравоохранения не исключает опасность передачи через них коронавируса. Специалисты ВОЗ утверждают, что на пластике вирусы остаются активными до 9 дней, а на бумаге до 4-х, сообщает rns.online.
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