В Роскомнадзоре рассказали о новом возможном способе распространения коронавируса

Несмотря на то, что жесткого запрета на использование наличных нет, Всемирная организация здравоохранения не исключает опасность передачи через них коронавируса. Специалисты ВОЗ утверждают, что на пластике вирусы остаются активными до 9 дней, а на бумаге до 4-х, сообщает rns.online.